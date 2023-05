Tuttosport - Milan, basta passi falsi con le "piccole". E intanto si aspetta Leao

MilanNews.it

Questo pomeriggio alle 18, allo stadio Alberto Picco di La Spezia, il Milan scenderà in campo nella quartultima giornata di Serie A contro lo Spezia che, in questo momento, si trova in terzultima posizione a -3 dalla salvezza e per questo motivo con un disperato bisogno di punti. I rossoneri però non possono più sbagliare in campionato e si augurano di riabbracciare Leao al più presto.

Tabù piccole

Come scrive Tuttosport questa mattina, le squadre definite "piccole" in questo 2023 hanno fatto penare e non poco la squadra allenata da Stefano Pioli che non è mai riuscita a trovare continuità di risultati. Negli ultimi mesi sono arrivati i pareggi interni con Salernitana, Empoli, Cremonese, quello esterno con il Bologna e la sconfitta a Udine. Uno, anche due passi falsi ci possono stare ma nella stagione del Milan la difficoltà con le squadre della seconda metà della classifica sembra essere divenuta la regola. Così i rossoneri oggi scenderanno in campo in Liguria con la doppia consapevolezza di sfidare un proprio limite stagionale ma anche con quella di non poter più sbagliare: a tutto questo si aggiunge lo spettro dell'euroderby di ritorno. Le assenze sono pesanti: da Bennacer che ha chiuso anticipatamente la sua stagione fino agli ultimi due in ordine di tempo, Krunic e Messias. E poi, ovviamente Rafael Leao che merita un discorso a parte.

Fiducia

Sul portoghese arrivano buone notizie da Milanello. Rafa ha ancora lavorato a parte nella giornata di ieri tra campo e palestra ma è pronto per recuperare in vista di martedì e domani dovrebbe già riaggregarsi al gruppo. L'impresa che viene chiesta a Leao, che deve trascinare i rossoneri, è ardua ma vale la pena provarci. Intanto tutto sembra apparecchiato per il rinnovo: prolungamento di 5 anni a 5 milioni più bonus, con la clausola rescissoria che è stata elevata fino a 175 milioni di euro. Dopo mesi di trattative una bella conquista per il Milan che, intanto, nega le voci che arrivano dalla Francia secondo cui da via Aldo Rossi avrebbero deciso di aiutare il Lille con il pagamento della multa allo Sporting.