Tuttosport - Milan-Benfica, possibile scambio in estate: Luis Florentino in rossonero e Paquetà in Portogallo

In questo momento di sosta forzata per l'emergenza coronavirus, i dirigenti milanisti stanno iniziando a guardare al mercato in vista della prossima stagione. E nelle ultime ore, secondo quanto riferisce Tuttosport in edicola questa mattina, sarebbe nata l'idea di uno scambio con il Benfica: Luis Florentino in rossonero e Lucas Paquetà in Portogallo.

SITUAZIONI DELICATE - Entrambi i giocatori stanno vivendo situazioni delicate nei rispettivi club, anche se per motivi differenti: il centrocampista brasiliano gioca poco per questioni tattiche, mentre il portoghese classe 1999 è finito in panchina dopo essere entrato in contrasto con la società. Luis Florentino piace al Milan da diverso tempo, tanto che lo aveva cercato già la scorsa estate e successivamente anche a gennaio, mentre il Benfica aveva provato a prendere Paquetà quando era al Flamengo.

SCAMBIO ALLA PARI? - Per il momento, tra i due club non ci sono stati contatti ufficiali, ma solo delle manifestazioni di interesse. Ovviamente, per sedersi ad un tavolo ed iniziare a trattare, il Benfica non potrà pretendere la clausola di rescissione da 100 milioni di euro, cifra che non corrisponde assolutamente al valore del giocatore che tra l'altro non gioca da novembre. Il Milan punterebbe ad uno scambio alla pari, valutando Paquetà 20-25 milioni di euro. Il Benfica sarà d'accordo?