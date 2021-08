Tuttosport - Milan, Bennacer è pronto: con l'algerino più fosforo in mezzo al campo. E fiducia a Tonali

Stessa formazione, stesso obiettivo: portare a casa altri tre punti. Stefano Pioli sembra intenzionato a confermare le scelte fatte con la Samp, ma con una novità: Bennacer in campo dal primo minuto. Il playmaker algerino, dopo aver fatto le prove generali nel secondo tempo di Marassi, freme dalla voglia di riprendersi quella maglia da titolare che tanto gli è mancata.

PIÙ QUALITÀ - Come riporta Tuttosport, Ismael ha lavorato con intensità questa settimana, dimostrando di essere pronto: prenderà il posto di Rade Krunic nel cuore della mediana rossonera, al fianco del confermatissimo Tonali, tra i migliori nella prima gara di campionato giocata al Ferraris. Con Bennacer in cabina di regia aumenta la qualità del Milan, con Pioli che spera di poter contare con maggiore continuità - rispetto all’anno scorso - sull’ex Empoli.

CONFERME - Per il resto, come detto, la formazione dovrebbe essere uguale a quella schierata a Genova. Maignan in porta, Calabria e Theo sugli esterni, Tomori e Kjaer al centro della difesa; in attacco ci saranno Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao, con Giroud a caccia del primo gol ufficiale in maglia rossonera.