Tuttosport - Milan, caccia a un centrocampista: sfida al Napoli per Lobotka, costa 25 milioni

Ibrahimovic ma non solo: il Milan non si fermerà all’ingaggio dello svedese. Dopo aver sistemato l’attacco (reparto che potrebbe comunque registrare delle uscite), gli uomini di mercato di via Aldo Rossi, in vista della finestra di gennaio, stanno lavorando all’acquisto di un centrocampista. Il serbo Matic occupa una delle prime posizioni sul taccuino rossonero, ma occhio anche a Stanislav Lobotka.

PRESTITO - È un nome caldo, scrive il quotidiano Tuttosport, che fa il punto sulle strategie del club milanista. Sul 25enne slovacco si sta muovendo anche il Napoli, che avrebbe già pronta un’offerta da 18 milioni di euro cash. Il Celta Vigo, però, vuole monetizzare il più possibile dalla cessione del suo giocatore, per questo ha fissato il prezzo a 25 milioni. Il Milan non può permettersi di spendere troppo a gennaio, ma farà comunque un tentativo: Maldini e Boban potrebbero proporre un prestito oneroso con obbligo di riscatto.

ALTERNATIVE - Non ci sono ancora stati contatti diretti tra le due società, ma il calciatore piace parecchio ai vertici milanisti. Tuttavia, Loboyka non è l’unico centrocampista nel mirino: i rossoneri, infatti, stanno monitorando anche i profili di Matic (che può arrivare a costo zero, ma ha un ingaggio importante) e Sander Berge del Genk.