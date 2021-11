Tuttosport - Milan, chi sostituirà Theo nel derby? Tre opzioni per Pioli

Domenica sera contro l'Inter, Stefano Pioli avrà un'assenza importante in difesa: mancherà infatti per squalifica a sinistra Theo Hernandez, fermato per un turno dal Giudice Sportivo dopo l'espulsione per doppio giallo rimediata nella sfida contro la Roma. Tra oggi e domani, il tecnico milanista sceglierà il sostituto del francese, avendo più opzioni tra le mani.

BALLO-TOURE' IN DUBBIO - Come riferisce Tuttosport, il rimpiazzo naturale sarebbe Fodé Ballo-Touré, il quale però è ancora alle prese con un problema alla caviglia colpita duramente da Soriano durante Bologna-Milan. Il senegalese ha giocato contro la Roma, mentre ha saltato la sfida di Champions League contro il Porto: se l'ex Monaco dovesse recuperare e dare garanzie, toccherà a lui prendere il posto di Theo Hernandez a sinistra, altrimenti la scelta di Pioli ricadrà su uno tra Davide Calabria e Pierre Kalulu. Per il derby dovrebbe tornare tra i convocati anche Alessandro Florenzi, ma dopo un mese di stop non è ovviamente pronto per partire dal primo minuto.

ALTRE OPZIONI - In caso di forfait anche di Ballo-Touré, la scelta cadrebbe quindi tra il prodotto del vivaio rossonero e il giovane francese: Calabria ha perfettamente recuperato dal problema che lo ha costretto ad abbandonare il campo a fine primo tempo contro il Porto, mentre Kalulu è entrato molto bene nella ripresa e ha avuto un ottimo impatto su match, mettendo anche lo zampino in occasione del gol del pareggio del Milan. Da capire chi eventualmente dei due si dovrà adattare sulla fascia sinistra, mentre l'altro giocherà nel suo ruolo naturale di terzino destro.