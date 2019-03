Tuttosport - Milan, Chiesa primo obiettivo: anche i rossoneri in corsa per il talento viola (vale 80-100 mln)

Il Milan è a caccia di un esterno offensivo e il primo nome sul taccuino di Leonardo, secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, è quello di Federico Chiesa. Ci sarebbe anche il club rossonero, dunque, sulle tracce del gioiellino della Fiorentina. La qualificazione alla prossima edizione della Champions League - manco a dirlo - farebbe tutta la differenza del mondo, con Elliott che, in quel caso, si impegnerebbe a svolgere un mercato importante, con un occhio di riguardo per i giocatori italiani.

CONCORRENZA - Il cartellino di Chiesa si aggira intorno agli 80-100 milioni di euro. Convincere la viola sarà tutt’altro che semplice, così come sarebbe complicato, in caso di ok da Firenze, battere la concorrenza delle altre società interessate al Nazionale azzurro. Tutte le big italiane - dalla Juventus al Napoli passando per Inter e Roma - hanno messo gli occhi sul classe ’97, il quale sarebbe finito nel mirino anche di alcuni top club europei, come Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, Real Madrid, Manchester United e City.

BUDGET - Insomma, tutta l’Europa è pazza di Chiesa. E un Milan ambizioso, che punta a tornare in Champions, non può escludersi da questa corsa. Come detto, non sarà facile, ma Elliott ha già dimostrato di avere denaro a sufficienza per supportare le idee di Gazidis, Leonardo e Maldini. Il budget a disposizione, poi, potrebbe essere rimpolpato dalla cessione di alcuni pezzi pregiati della rosa (Kessié e Suso fra tutti).