Tuttosport - Milan, ci sono anche le seconde linee! Vittoria e testa della classifica

Non è mai semplice la trasferta di Cagliari, ieri pomeriggio ancora di più per il Milan che di fronte si trovava un lupo di mare come Claudio Ranieri che, infatti, è riuscito a mettere in difficoltà i rossoneri. Alla fine il Diavolo ha vinto la sua quinta partita in campionato su sei disputate e lo ha fatto grazie alle seconde linee. Così la squadra di Pioli ah agguantato anche il primo posto in classifica, complice la sconfitta dell'Inter a San Siro contro il Sassuolo.

Non perfetti

Come specifica Tuttosport questa mattina, la vittoria rossonera non è stata sicuramente perfetta. Ancora quel Milan che nelle prime tre giornate aveva convinto per ritmo e idee non si è rivisto del tutto, forse con qualche scoria del derby perso ancora da smaltire. Ma poco conta, quando alla fine di novanta minuti scrivi +3 è sempre una buona notizia. A maggior ragione ieri pomeriggio quando la squadra di Pioli è riuscita a ribaltare il Cagliari che era passato in vantaggio alla prima vera occasione sarda, con Zito Luvumbo. La vittoria rossonera è stata più frutto delle ondate: quella di inizio primo tempo, quella di fine prima frazione che ha permesso - di fatto - di ribaltare tutto, quella nella parte centrale della ripresa che ha chiuso la gara definitivamente. E poi le notizie positive sono arrivate anche in serata: flop dell'Inter in casa del Sassuolo e parità in classifica ristabilita.

Seconde linee

Sicuramente, oltre ai tre punti, l'aspetto più lampante della vittoria di Cagliari riguarda i protagonisti rossoneri. Per la prima volta in stagione, ieri, Pioli ha lasciato in panchina, a mo' di turnover, sia Giroud che Leao. E se il portoghese è poi entrato nei minuti finali, il francese ha avuto modo di ricaricare completamente le batterie. Dunque una prova soprattutto per le seconde linee del Milan, tra nuovi acquisti (Okafor, Chukwueze) e vecchie conoscenze (Adli), che avevano avuto poco spazio nelle prime uscite. E proprio tra di loro vanno individuati i migliori in campo: Okafor ha segnato un gol di rapina alla prima da titolare, Adli si è ben comportato nel ruolo di vice-Krunic nonostante i margini siano ancora ampissimi. In generale i nuovi, se si aggiungono anche Reijnders e Loftus-Cheek, sono stati i veri trascinatori della vittoria dell'Unipol Domus Arena. Un'ottima notizia per Pioli che ha bisogno della profondità della rosa e di poter contare su tutti gli effettivi, elemento che l'anno scorso era stato deficitario.