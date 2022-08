Tuttosport - Milan, De Ketelaere si presenta con una tripletta: il belga si conferma un trequartista goleador

MilanNews.it

Il test contro la Pergolettese non era certamente dei più proibitivi, i primi match ufficiali diranno molte cose in più, ma intanto Charles De Ketelaere, dopo i 15' contro il Vicenza, si è presentato ieri con una tripletta: un gol su rigore, uno di sinistro sfruttando un errore difensivo degli avversari e uno di testa. Il belga, schierato dal primo minuto nel ruolo di trequartista, ha confermato una delle sue qualità migliori, vale a dire le sue ottime doti da goleador.

QUALITÀ UNICHE - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che ieri l'ex Bruges si è messo in mostra e ha dimostrato di essere assolutamente pronto per l'esordio del Milan in Serie A sabato contro l'Udinese. Serviranno ulteriori conferme contro avversari di maggiore livello, ma resta la sensazione che ci troviamo davanti un giocatore che possiede tempi di inserimento abbastanza unici e che si proietta in area con intuizioni verticali notevoli.

CONTRO SQUADRE CHIUSE - Ed è proprio per queste caratteristiche che Stefano Pioli lo ha chiesto alla dirigenza milanista: un trequartista così sarà infatti molto utile soprattutto quando il Milan affronterà squadre chiuse che lasciano pochi spazi. Sabato ci sarà la prima a San Siro di De Ketelaere, una serata speciale che il belga spera di festeggiare con una vittoria e magari con un gol.