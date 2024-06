Tuttosport - Milan, domani al via l'era Paulo Fonseca: sarà Ibrahimovic ad annunciarlo. Grande attesa per le parole dello svedese

Domani inizierà l'era Paulo Fonseca al Milan. E ad annunciarlo come nuovo tecnico milanista sarà Zlatan Ibrahimovic, Senior Adviros di RedBird nel club rossonero, che interverrà in tarda mattinata in conferenza stampa a Milanello e comunicherà ufficialmente la scelta del Diavolo di affidare la panchina al portoghese. Per lo svedese sarà la prima volta che parlerà pubblicamente da quando è tornato al Milan da dirigente.

PARLA IBRA - Lo riferisce stamattina Tuttosport che spiega che Ibra, oltre ad annunciare Fonseca, parlerà sicuramente anche del suo nuovo ruolo e del progetto del club di via Aldo Rossi per la prossima stagione. Sicuramente ci saranno poi domande anche sul nuovo attaccante del Diavolo, con Joshua Zirkzee che è sempre il preferito. La trattativa con il suo agente Kia Joorabchian va avanti, ma per ora non c'è accordo sulle commissioni. Le alternative all'olandese sono invece Dovbyk, Gimenez, Guirassy e David.

GRANDE ATTESA - In attesa di novità sul fronte mercato, c'è grande attesa per la conferenza stampa di domani di Ibrahimovic che sabato è stato celebrato in Svezia come giocatore più importante della storia della nazionale svedese. In particolare, c'è curiosità, soprattutto tra i tifosi, per conoscere i motivi della scelta di affidare la panchina a Fonseca nonostante ci fossero liberi altri profili come Antonio Conte e Roberto De Zerbi, che erano i preferiti dei supporters milanisti.