Tuttosport - Milan, domani ultimo test prima di Salerno: Pioli aspetta segnali da CDK e Rebic

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Manca ormai sempre meno alla ripresa del campionato e domani il Milan di Stefano Pioli volerà in Olanda per l'ultima amichevole prima del match contro la Salernitana del 4 gennaio: l'avversario del Diavolo sarà il PSV Eindhoven (calcio d'inizio alle 18.15). Per i rossoneri saranno le prove generali in vista della trasferta di mercoledì prossimo a Salerno e quindi il tecnico milanista si aspetta di ricevere segnali positivi dai suoi ragazzi, soprattutto da coloro che potrebbero avere una maglia da titolare contro i campani.

VOGLIA DI RISCATTO - Tra questi ci sono sicuramente Charles De Ketelaere e Ante Rebic che domani contro il PSV dovranno dare risposte importanti a Pioli. A riferirlo è questa mattina Tuttosport che, in merito al momento del belga, spiega che, dopo una prima parte di stagione piuttosto deludente e un Mondiale in cui ha visto il campo solo per 15 minuti, ora ha grande voglia di riscatto. L'ex Bruges si giocherà il posto con Yacine Adli per il ruolo di trequartista (Brahim Diaz sarà con ogni probabilità l'alternativa a destra di Alexis Saelemaekers visto che Junior Messias è ancora ai box).

PRIMA PUNTA - Viste le assenze di Zlatan Ibrahimovic e Divock Origi infortunati e con Olivier Giroud che rientrerà solo domani dalle vacanze post-Mondiale, il ruolo da centravanti contro la Salernitana potrebbe essere ricoperto da Rebic, autore finora di una stagione piuttosto altalenante (ha iniziato bene, ma poi si è perso). Domani ad Eindhoven sarà un test importante per il croato che nelle amichevoli contro Arsenal e Liverpool a Dubai era apparso piuttosto imballato. Il match di domani contro il PSV sarà l'occasione anche per rivedere in campo anche Davide Calabria e Rafael Leao.