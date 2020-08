Tuttosport - Milan, Donnarumma e un futuro ancora da scrivere: Gigio vuole restare, Raiola vuole la clausola rescissoria

In via Aldo Rossi, in questo momento non si parla altre che del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, che viene visto come una priorità assoluta dai dirigenti del Milan. Ma presto arriverà il momento di affrontare un altro tema molto delicato, cioè il prolungamento di Gianluigi Donnarumma, il cui contratto scade il 30 giugno 2021. Il futuro di Gigio è ancora tutto da scrivere, anche se la sua volontà è chiara da tempo, cioè restare in rossonero.

I DUBBI DI RAIOLA - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che per ora la trattativa per il rinnovo del giovane portiere milanista non è ancora iniziata ufficialmente. Ovviamente dei contatti con il suo agente Mino Raiola ci sono già stati, ma presto arriverà il momento di sedersi tutti ad un tavolo per parlare del futuro di Gigio. Se il giocatore ha già manifestato più volte la volontà di restare almeno un altro anno al Milan, il suo procuratore continua ad avere parecchi dubbi e non è un mistero che preferirebbe portarlo in qualche altro top club che lotti già per la vittoria della Champions League.

CLAUSOLA - Proprio per questo motivo, Raiola è disposto ad andare incontro alla volontà del suo assistito facendolo rinnovare con il club rossonero, ma dentro al nuovo contratto di Gigio dovrà esserci una clausola rescissoria per far sì che il portiere possa liberarsi ad una cifra piuttosto bassa. Ovviamente il Milan ha altri piani e punta a costruire una squadra competitiva con Donnarumma in porta.