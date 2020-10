Tuttosport - Milan, Donnarumma negativo al Covid. Intanto Raiola vede il club: nodo clausola, si tratta

Negativo. Che poi è una notizia... positiva! Gigio Donnarumma può tornare a Milanello e riprendere il discorso interrotto qualche giorno fa a causa di una "falsa positività" al Covid, come evidenzia il quotidiano Tuttosport. Il portierone rossonero sarà quindi a disposizione di Pioli per la trasferta di Udine, con Tatarusanu che si riaccomoderà in panchina.

OFFERTA - Donnarumma è tornato e il Milan si augura che possa restare a lungo. Ma bisogna trovare un accordo sul rinnovo. Raiola si trova attualmente a Milano e ha avuto dei contatti con i dirigenti di via Aldo Rossi, i quali sono disposti ad alzare l’offerta d’ingaggio da 6 milioni (ovvero la cifra attualmente percepita da Gigio) a 7.5 milioni di euro più bonus. L’agente del portiere milanista vorrebbe di più, ma ha promesso al suo assistito che farà il possibile per accontentarlo (e il ragazzo, si sa, vuole restare al Milan).

NODO CLAUSOLA - L’inserimento di una clausola rescissoria, opzione che sembra ormai inevitabile, giocherà un ruolo chiave nella trattativa. Come riporta Tuttosport, Raiola ne vuole una che permetterebbe al giocatore di liberarsi per circa 30-35 milioni in caso di mancata qualificazione alla Champions, mentre il Milan vorrebbe fissare il prezzo sui 50 milioni. La sensazione è che, alla fine, la fumata bianca arriverà.