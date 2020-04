Tuttosport - Milan, Donnarumma vuole restare: apertura al rinnovo, ma bisogna far quadrare i conti

Ha il Milan nel cuore e non l’ha mai nascosto. È cresciuto, in campo e fuori, (ri)conquistando la fiducia e l’affetto del popolo milanista dopo un periodo piuttosto turbolento. Gianluigi Donnarumma, oltre a essere un campione, è un tifoso, un innamorato rossonero. Anche per questo bisognerebbe blindarlo, coccolarlo e - perché no! - premiarlo.

VOGLIA DI MILAN - Gigio ha il contratto in scadenza nel 2021 e un manager - Mino Raiola - a dir poco "ingombrante", che non ha mai risparmiato critiche all’attuale gestione del Milan. Avere dubbi sul suo futuro in rossonero, dunque, è lecito. Ma lo scenario potrebbe essere diverso. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, da parte del giovane portiere c’è la volontà di trovare un accordo per il rinnovo. Come detto, il ragazzo è fortemente legato alla maglia e alla città e vorrebbe restare. Ma bisogna far quadrare i conti.

TRATTATIVA - Il Milan vuole abbassare ulteriormente il monte ingaggi e lo stipendio di Donnarumma (6 milioni netti all’anno) è fuori dai parametri. Ma anche in una strategia di ridimensionamento dei costi ci possono e ci devono essere delle eccezioni. Gigio non ha mai detto a Raiola di voler lasciare il club: da parte sua, dunque, la disponibilità è totale. La trattativa non sarà semplice, ma l’apertura a un dialogo proficuo tra le parti è un buon punto di partenza. Rinnovare il contratto del forte estremo difensore sarebbe importante per il Milan.