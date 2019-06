Tuttosport - Milan, dopo Sensi c'è Praet per il centrocampo: è uno dei fedelissimi di Giampaolo

La rivoluzione del Milan passerà necessariamente anche dal mercato estivo, durante il quale il reparto che subirà maggiori interventi è certamente il centrocampo: Bakayoko non verrà infatti riscattato, a Montolivo, Bertolacci e Josè Mauri non verrà rinnovato il contratto e anche il futuro di Biglia resta incerto. Anche a livello numerico, quindi, servono diversi innesti questa estate per rinnovare la mediana milanista.

FEELING CON GIAMPAOLO - Lo riferisce questa mattina Tuttosport che spiega che il Milan avrebbe già messo le mani su Stefano Sensi, giovane regista del Sassuolo. Con il probabile arrivo di Marco Giampaolo in panchina, i rossoneri potrebbero andare poi all'assalto di un centrocampista con cui il tecnico della Samp ha grande feeling, cioè Dennis Praet. Il belga ha sempre fatto la mezzala, ma secondo Giampaolo potrebbe fare bene pure nel ruolo di regista davanti alla difesa. Anche lui, come Sensi, rientra perfettamente nel prototipo di giocatore che Gazidis vuole al Milan.

CONCORRENZA ARSENAL - Arrivare a Praet non sarà però facile, anche perchè c'è la forte concorrenza dell'Arsenal che ha già avviato una trattativa con la Samp per il belga e per il difensore Andersen. Il fascino dei Gunners potrebbe attrarre il giovane centrocampista, anche se a Londra avrebbe certamente meno chance di giocare da titolare. Il clima di incertezza in casa rossonera non aiuta, ma l'eventuale presenza di Giampaolo in panchina potrebbe essere una carta importante che il Milan può giocarsi per convincere Dennis.