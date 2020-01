Tuttosport - Milan, doppio sogno di mercato: Under e Olmo per garantire più qualità a Pioli

L’obiettivo è alzare il tasso qualitativo della rosa. Perché il solo Ibrahimovic non può bastare. Come riporta Tuttosport, Boban sogna un Milan a sua immagine e somiglianza, ovvero fantasioso e tecnico. Due i nomi sul taccuino: Cengiz Under e Dani Olmo. Uno non esclude per forza l’altro, ma potrebbero arrivare con tempistiche diverse.

OBIETTIVO UNDER - Secondo gli uomini di mercato di via Aldo Rossi, il turco della Roma sarebbe il profilo ideale per il nuovo 4-4-2 di Stefano Pioli. Ai giallorossi - ancora scottati dal caso Politano - piace Suso, il quale spera di lasciare il Milan già a gennaio. Non è da escludere, dunque, che Maldini e Boban possano offrire lo spagnolo come contropartita. Tuttavia, i rossoneri potrebbero puntare su Under a prescindere da Suso. In quel caso, però, la società milanista potrebbe chiedere il giocatore in prestito con diritto di riscatto.

SOGNO OLMO - Il Milan sta lavorando a fari spenti su Dani Olmo, talento di proprietà della Dinamo Zagabria. Il tecnico della società croata, Nenad Bjelica, ha confermato l’esistenza di una trattativa per la cessione dello spagnolo, ma non ha svelato il club in ballo. Secondo Tuttosport, il Milan è sì interessato al ragazzo (molto interessato), ma più per la prossima stagione. Ma Olmo, considerate anche le parole dell’allenatore Bjelica, potrebbe lasciare Zagabria a gennaio. Quindi occhio anche a questa pista.