Tuttosport - Milan, due obiettivi a centrocampo: un mediano fisico (Florentino o Bakayoko) e uno tecnico (Szoboszlai)

Con l'arrivo sempre più probabile di Ralf Rangnick, in casa rossonera ci sarà l'ennesima rivoluzione degli ultimi anni. In particolare, il reparto che subirà più cambiamenti sarà il centrocampo: lo riferisce questa mattina Tuttosport che spiega che, a parte Bennacer e Calhanoglu, gli altri non dovrebbero restare al Milan anche nella prossima stagione (Bilgia e Bonaventura non rinnoveranno, Paquetà e Kessie sono sul mercato, mentre Krunic andrà valutato dopo un'annata piuttosto complicata anche per via degli infortuni).

MEDIANO FISICO - In mezzo al campo, serviranno quindi diversi innesti: in via Aldo Rossi stanno valutando diversi profili sia italiani che soprattutto stranieri e stanno cercando in particolare un centrocampista fisico e uno più tecnico. Per quanto riguarda la prima tipologia di mediano, i nomi più caldi sono quelli di Florentino Luis del Benfica e l'ex rossonero Tiemoué Bakayoko, attualmente in prestito dal Chelsea al Monaco. In entrambi i casi, la formula che potrebbe mettere tutti d'accordo è quella del prestito con diritto di riscatto, anche se per arrivare al giovane portoghese il Milan potrebbe essere "costretto" ad inserire l'obbligo per convincere il Benfica. Ci sono poi altri nomi che vengono valuti dal Diavolo, come per esempio Koopmeiners dell'Az Alkmaar e Khephren Thuram del Nizza.

CENTROCAMPISTA TECNICO - In cima alla lista invece dei centrocampisti tecnici che vengono seguiti con grande attenzione dalla società milanista c'è invece Dominik Szoboszlai del Salisburgo, grande pupillo di Rangnick che lo conosce molto bene visto che fa il club austriaco fa parte della galassia Red Bull. E' un giocatore classe 2000 che ha un grande futuro davanti ed è seguito da diverse squadre, come per esempio la Lazio. In alternativa, occhio anche a Odegaard del Real Madrid e a Louza del Nantes.