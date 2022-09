Tuttosport - Milan, è rimasto solo Giroud. Il francese cerca ancora il primo gol rossonero in Europa

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla fine è rimasto solo Olivier Giroud: per i prossimi due match contro Dinamo Zagabria e Napoli, infatti, l'unico centravanti a disposizione di Stefano Pioli sarà proprio il francese. Oltre a Zlatan Ibrahimovic, il cui rientro è previsto a gennaio dopo la lunga sosta per il Mondiale, il tecnico rossonero dovrà fare a meno anche di Ante Rebic, alle prese con un'ernia discale, e di Divock Origi, il quale è invece tornato in Belgio per risolvere il fastidio al tendine del retto femorale (a Milanello sperano di riaverli a disposizione dopo la sosta).

ANCORA TITOLARE - Come riferisce stamattina Tuttosport, Giroud sarà quindi costretto agli straordinari e giocherà titolare sia contro la Dinamo che contro il Napoli. Per fortuna, il numero 9 rossonero sta attraversando un ottimo momento sia dal punto di vista fisico che mentale, come testimonia anche l'ultima prestazione contro la Sampdoria in cui ha trascinato il Diavolo alla vittoria e in cui ha lottato fino all'ultimo secondo per aiutare la squadra a difendere il 2-1. Pioli gli chiede ora un ulteriore sforzo e Olivier lo farà volentieri.

PRIMO GOL EUROPEO - Giroud, come tutto il Milan, vuole pensare ad una sola partita alla volta e quindi tutto l'ambiente rossonero è concentrato solo sul match casalingo di domani sera contro la Dinamo Zagabria, che potrebbe dire molto del percorso in Champions League della squadra di Pioli. Il centravanti francese è ancora alla ricerca del primo gol in Europa con la maglia del Diavolo e chissà che non possa finalmente sfatare questo tabù proprio domani sera contro i croati.