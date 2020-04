Tuttosport - Milan, ecco il budget a disposizione di Rangnick per il mercato: 75 mln più il 50% delle cessioni

Salvo clamorosi colpi di scena, a coordinare il prossimo mercato del Milan sarà Ralf Rangnick, il quale sceglierà in prima persona gli obiettivi del club rossonero. Se inizialmente il budget a disposizione del tedesco era di 100 milioni di euro più tutto quello che sarebbe stato incassato dalle cessioni, ora a causa dell'emergenza coronavirus le carte in tavola sono leggermente cambiate: la parte cash è scesa a 75 milioni e a questa cifra si potrebbe aggiungere il 50% di quanto ricavato dalle vendite.

PREZZI PIU' BASSI - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che questa diminuzione del budget deriva dal fatto che i prezzi dei giocatori si abbasseranno e dunque tutte le società avranno una minor liquidità di cassa per la campagna acquisti. Rangnick, inizialmente, non avrebbe gradito particolarmente questo taglio al budget, ma la cosa sembra ormai essere stata metabolizzata dal tedesco. In questo scenario, un ruolo fondamentale lo avranno le plusvalenze, quindi non deve sorprendere se il Milan vorrà provarne a fare una grossa, per esempio con la cessione di Gigio Donnarumma, oppure tante piccole.

MONTE INGAGGI - Nelle ultime settimane si è parlato molto anche dell'età degli obiettivi di mercato del club rossonero: Elliott non chiude a priori ai giocatori over 25, ma tutto dipende dal rapporto qualità-prezzo. Lo stesso discorso vale anche per i giovani perchè in via Aldo Rossi non vogliono comprare degli sprovveduti che costano troppo sia a livello di cartellino che soprattutto di ingaggio visto che una delle priorità del club è anche quella di abbassare il monte stipendi.