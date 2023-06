Tuttosport - Milan, ecco Luka Romero a zero. Ora toccherà a Pioli valorizzare il suo talento

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo Sportiello e Loftus-Cheek, il Milan ha praticamente chiuso anche l'arrivo in rossonero di Luka Romero: il trequartista argentino classe 2004 sbarcherà a Milanello a zero visto che è in scadenza di contratto con la Lazio. L'accordo tra le parti è stato trovato nella giornata di ieri quando il suo agente Fali Ramadani ha incontrato i dirigenti milanisti e insieme hanno raggiunto un'intesa fino al 2027.

GRANDE TALENTO - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che ora toccherà a Stefano Pioli far crescere e valorizzare il talento di Romero che fino ad un paio di stagioni fa veniva considerato un potenziale top player. Nelle giovanili del Maiorca, l'argentino, che ha anche passaporto spagnolo, ha segnato ben 230 reti in 108 partite, poi il trasferimento alla Lazio dove ha inizialmente stregato Sarri con i suoi dribbling e il suo piede mancino, ma l'esplosione che tutti si aspettavano non è arrivata.

SALTO DI QUALITÀ - La speranza di Romero è che ora, cambiando ambiente, possa finalmente far vedere a tutti le sue enormi potenzialità. Il Milan, dove negli ultimi anni diversi ragazzi hanno fatto il salto di qualità, potrebbe essere il posto giusto per esplodere. Pioli ha già dimostrato di saper lavorare molto bene con i giovani e in via Aldo Rossi si augurano che possa riuscirci anche con l'argentino, che può essere considerato la nuova scommessa del Diavolo.