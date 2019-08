Tuttosport - Milan, Gigio resta (a meno di clamorose offerte). E Raiola crede nel progetto Elliott

Al Milan, sempre più appassionatamente. Gigio Donnarumma non si muoverà da Milanello. Come riporta l’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, la volontà del giocatore è sempre stata quella di rimanere in rossonero, anche nei primi giorni di giugno, quando il Paris Saint-Germain presento la famosa offerta di 50 milioni di euro (20 cash più il cartellino di Areola, valutato dal Psg 30 milioni).

CONFERMA - Gigio, dunque, è ben felice di vestire la maglia del Milan. Lo stesso Mino Raiola sta iniziando ad apprezzare il progetto di Elliott, che punta a riportare il club ai piani alti del calcio europeo. A meno di clamorosi ribaltoni, ovvero di offerte irrinunciabili superiori a 60-65 milioni, Donnarumma continuerà a difendere la porta milanista. A fine mercato, poi, la dirigenza incontrerà l’agente del giovane portiere, in un clima più sereno rispetto quello concitato del periodo di calciomercato.

CHAMPIONS - Le parti, ovviamente, affronteranno il tema del rinnovo del contratto (l’attuale accordo scade nel 2021). L’obiettivo è quello di evitare che si verifichi la stessa situazione dell’estate 2017, con Gigio che arrivò a un solo anno dalla scadenza. La qualificazione alla prossima edizione della Champions - manco a dirlo - potrebbe facilitare le cose. Donnarumma è sereno, sta bene a Milano e non ha alcuna intenzione di cambiare squadra.