Tuttosport - Milan, Gigio vuole restare ma resta il nodo rinnovo: i rossoneri provano a tutelarsi con Onana

Nei giorni scorsi, attraverso il suo entourage, Gigio Donnarumma ha manifestato la sua volontà di restare al Milan. Nonostante ciò, però, resta sempre il nodo del suo contratto che scade nel 2021: per il momento, non ci sono infatti novità su questo fronte, ma la cosa certa è che o il portiere prolunga nei prossimi mesi oppure il club sarà costretto a cederlo durante il mercato estivo.

INTERESSE ROSSONERO - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che il Milan non vuole farsi trovare impreparato in caso di addio di Donnarumma e quindi per tutelarsi avrebbe messo gli occhi su Andrè Onana, portiere classe 1996 dell'Ajax. Il club di via Aldo Rossi avrebbe già manifestato il suo interesse e ora sarebbe in attesa di conoscere la richiesta economica della società olandese.

CONCORRENZA - Attenzione però alla concorrenza perchè non c'è solo il Milan su Onana: anche Barcellona e Chelsea, infatti, sarebbero interessate a lui e quindi non è escluso che nelle prossime settimane si scateni un'asta per arrivare al portiere camerunese. Il club di via Aldo Rossi non intende però partecipare ad aste e per questo motivo si sarebbe messo sulle tracce anche su Luis Maximiano, 21enne estremo difensore di grandi prospettive dello Sporting Lisbona.