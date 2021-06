Tuttosport - Milan-Giroud, avanti tutta. Tomori, c'è l'ok del Chelsea alla rateizzazione della cifra del riscatto

Fin dal primo giorno dopo la fine del campionato e la conquista della qualificazione alla prossima Champions League, in via Aldo Rossi una delle priorità è stato certamente il riscatto di Fikayo Tomori, sbarcato a Milanello a gennaio in prestito con opzione d'acquisto dal Chelsea. Ma dal club inglese potrebbe arrivare presto anche un altro giocatore, cioè Olivier Giroud, che è in scadenza di contratto con i Blues.

CAUTO OTTIMISMO - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che analizza nel dettaglio le due operazioni: per quanto riguarda il centravanti francese, proseguono bene le trattative tra le due parti, da cui filtra un cauto ottimismo sulla buona riuscita della contrattazione. Il Milan ha messo sul piatto per il giocatore un contratto biennale da 4 milioni di euro più bonus. Resta da capire se questo affare si chiuderà prima o dopo l'Europeo che Giroud giocherà con la sua Francia.

TUTTO FATTO - Accordo raggiunto e ufficialità attesa a brevissimo invece per quel che concerne il riscatto di Tomori: Milan e Chelsea hanno infatti definito le modalità di pagamento, con gli inglesi che hanno dato il loro ok alla rateizzazione della cifra del riscatto (28 milioni di euro). Questo permetterà alle casse milaniste di non avere un aggravio così importante nel corso di questa lunga estate di calciomercato.