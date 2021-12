Tuttosport - Milan, Giroud oggi in gruppo? Pioli spera di recuperare almeno lui per il Napoli

Le indiscrezioni che sono circolate nei giorni scorsi dicevano che tra ieri e mercoledì Olivier Giroud sarebbe dovuto tornare ad allenarsi insieme ai suoi compagni di squadra e invece ha svolto in entrambi giorni un lavoro personalizzato sui campi di Milanello. Vista la situazione, è meglio usare il condizionale, ma oggi, finalmente, potrebbe essere il giorno giusto per rivedere in gruppo il centravanti francese.

ALTERNATIVA A IBRA - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che Stefano Pioli spera di recuperare almeno lui per il match di domenica contro il Napoli visto che sicuramente saranno out altri tre attaccanti, cioè Leao, Rebic e Pellegri. Il rientro di Giroud sarebbe importante per avere un uomo offensivo in più in panchina e anche un'alternativa a Zlatan Ibrahimovic che difficilmente potrà giocare 90' sia contro i partenopei che poi tre giorni dopo contro l'Empoli in trasferta.

IL DUBBIO DI PIOLI - Con l'ex Chelsea che partirà eventualmente dalla panchina, il peso dell'attacco rossonero sarà quindi ancora una volta tutto sulle spalle dello svedese, mentre ci sono ancora dei dubbi su chi giocherà alle sue spalle: se da una parte Junior Messias e Alexis Saelemaekers sono praticamente certi della maglia da titolare, Pioli deve infatti ancora decidere chi schierare come trequartista da Brahim Diaz e Rade Krunic. Oggi a Milanello verranno fatte nuove prove tattiche e si saprà qualcosa in più sulle intenzioni del tecnico milanista.