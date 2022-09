Tuttosport - Milan, Giroud risponde ancora presente ma stavolta il suo gol non basta

MilanNews.it

Oltre ad Ibrahimovic, Rebic e Origi, tutti e tre out per infortunio, ieri contro il Napoli, Stefano Pioli ha dovuto rinunciare anche a Rafael Leao, fermato per un turno dal Giudice Sportivo dopo il rosso rimediato contro la Sampdoria. E così l'unico vero attaccante di ruolo a disposizione del tecnico rossonero era Olivier Giroud, che ha giocato la sua settima gara di fila da titolare in questo inizio di stagione tra campionato e Champions League.

ANCORA IN GOL - Come riporta Tuttosport, il centravanti francese ha risposto ancora una volta presente, segnando il suo quinto gol stagionale (quattro in Serie A e uno in Champions). Purtroppo, però, stavolta la sua rete non ha portato punti al Milan: si tratta della prima volta che il Diavolo non vince quando l'ex Chelsea è entrato nel tabellino dei marcatori. Oltre al gol, Giroud ha fornito un'altra grande prestazione sia a livello tecnico (ha preso anche una traversa nel primo tempo) che di atteggiamento (solito spirito combattivo, ha lottato su ogni pallone con i due difensore centrali del Napoli). Subito dopo la partita, il francese ha pubblicato un post su Instagram con questo messsaggio: "Non il risultato che volevamo, ma orgoglioso di questa squadra! Incredibile supporto della nostra Curva Sud e di tutti i nostri tifosi. Torneremo più forti tra due settimane". Parole da vero leader.