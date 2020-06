Tuttosport - Milan, grana Leao: l’involuzione continua, Rafael (bocciato da Pioli) è finito ai margini

Definirlo flop è forse prematuro, vista l’età. Ma la delusione c’è, inutile negarlo. Rafael Leao non è ancora riuscito a imporsi, nonostante l’indiscusso talento. Fin qui, il giovane portoghese - in termini di numeri e prestazioni - ha destato parecchie perplessità: pochi gol (appena due in campionato) e tante battute a vuoto. Nell’ultimo periodo, poi, è proprio sparito dai radar.

INVOLUZIONE - Come evidenzia Tuttosport, Leao doveva essere il craque dell’ultima campagna acquisti estiva rossonera, ma non è stato così. A fronte di un investimento decisamente oneroso (quasi 30 milioni di euro), la resa è stata tutt’altro che elevata. La prestazione offerta a Torino nel ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus (Rafael è entrato nella ripresa ma non ha lasciato il segno) ha confermato una volta di più come il momento di involuzione non sia ancora terminato.

ALTERNATIVA - Pioli gli ha dato spazio e fiducia, ma non sempre il ragazzo - accusato di avere un atteggiamento spesso "indolente" tanto in allenamento quanto in partita - è riuscito a ricambiare. Contro il Lecce, alla ripresa del campionato, il tecnico rossonero quasi sicuramente riproporrà Rebic, relegando Leao al ruolo di alternativa insieme al giovane Colombo. Una retrocessione che - scrive Tuttosport - sa tanto di caso. La mancata crescita di Rafael rappresenta un problema anche per il Milan, che credeva molto nelle sue potenzialità