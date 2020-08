Tuttosport - Milan-Ibra, serve venirsi incontro: manca un milione

I contatti sono frequenti e continui, ma la fumata bianca, per ora, non si vede: il Milan e Zlatan Ibrahimovic hanno la volontà comune di proseguire il loro rapporto per un altro anno e quindi alla fine un accordo si troverà, però serve venirsi incontro. La distanza tra domanda e offerta, come riporta questa mattina Tuttosport, è di un milione di euro: il club di via Aldo Rossi ha messo sul piatto 5,5 milioni più bonus per arrivare a 6, mentre Ibra ne ha chiesti 7 netti.

RICHIESTA FUORI MERCATO - Per arrivare ad un'intesa, le due parti dovranno cedere, in particolare il giocatore la cui richiesta appare veramente fuori mercato. L'offerta dei rossoneri, invece, è importantissima e nessun'altra società europea è disposta a dare così tanto ad un 39enne. Ma l'impatto che Ibra ha avuto da quando è tornato al Milan è sotto gli occhi di tutti e in via Aldo Rossi sanno bene quanto sia fondamentale la permanenza dello svedese per dare continuità alla crescita del Diavolo dopo il lockdown.

ENTRO LUNEDI' - Il Milan spera di chiudere la vicenda del rinnovo di Zlatan entro lunedì, cioè il giorno in cui ci sarà il raduno a Milanello, ma per farlo sarà necessario che le due parti si vengano incontro. Senza il rinnovo di Ibra, i piani milanisti cambierebbero del tutto: in quel caso, infatti, i rossoneri sarebbero costretti a cercare sul mercato un grande attaccante in grado di sopportare il peso del reparto offensivo del Diavolo. Ma visti i prezzi che circolano in questo periodo, il rinnovo di Ibrahimovic è forse la cosa più conveniente.