Tuttosport - Milan, idea Muriel per l'attacco: l'arrivo di Boga all'Atalanta apre alla partenza del colombiano

La priorità del Milan a gennaio resta sempre il difensore centrale, ma non si placano le voci su un possibile rinforzo per Stefano Pioli anche in attacco dove purtroppo ci sono stati tantissimi infortuni in questa prima parte di stagione. E nelle ultime ore sembra essere molto il nome di Luis Muriel, punta dell'Atalanta già accostata spesso in passato ai rossoneri.

PISTA DIFFICILE - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che l'arrivo imminente in nerazzurro di Jeremy Boga dal Sassuolo ha di fatto aperto all'uscita di un giocatore del reparto offensivo della squadra bergamasca. E i nomi dei possibili partenti sono in particolare quelli di Muriel e di Miranchuk. Ovviamente per il club di via Aldo Rossi non sarà affatto semplice portare il colombiano a Milanello: innanzitutto perchè l'Atalanta non vorrà mai rinforzare una sua rivale per i primi quattro posti e poi la società di Percassi vorrà certamente monetizzare dalla sua eventuale cessione. E il Milan, da parte sua, difficilmente potrà fare investimenti importanti durante il mercato di gennaio, ancor di più in un reparto che non è una priorità.

ALTRI NOMI - La pista resta quindi aperta, ma molto complicata. Quello di Muriel non è comunque l'unico profilo offensivo che sta tenendo d'occhio il club di via Aldo Rossi: i rossoneri stanno infatti seguendo con attenzione anche Beto dell'Udinese, il quale sembra essere più un obiettivo per l'estate che per questo mercato invernale. Stesso discorso anche per Patrick Schick, attaccante del Bayer Leverkusen anche lui già nel mirino del Diavolo in passato.