Tuttosport - Milan, idea Nastasic per la difesa: il giocatore accetterebbe di corsa la destinazione milanista

In questa finestra di mercato, il Milan sta avendo contatti continui con Fali Ramadani, con il quale i rossoneri hanno chiuso l'acquisto a titolo definitivo di Ante Rebic dall'Eintracht Francoforte. Oltre che quelli del croato, il noto agente cura gli interessi anche di Nikola Milenkovic, che sembra essere uno dei primi nomi della lista di Maldini e Massara per rinforzare la difesa. Ma arrivare al serbo non sarà affatto facile perchè la Fiorentina continua a fare muro e per questo, durante i colloqui con Ramadani, è spuntato il nome di un altro suo assistito, cioè Matija Nastasic.

ATTESE NOVITA' - Come riporta questa mattina Tuttosport, il giocatore, che attualmente milita nello Schalke 04, accetterebbe di corsa la destinazione milanista e già entro la fine di questa settimana potrebbero esserci delle novità su questa possibile trattativa. Il serbo conosce già il calcio italiano visto che nelle stagione 2011-2012 ha vestito la maglia della Fiorentina prima di trasferirsi al Manchester City. Il profilo di Nastasic viene valutato con attenzione in queste ore dalla dirigenza milanista, la cui priorità in questo momento è di dare a Pioli un nuovo centrale difensivo.

PRIORITA' CENTRALE - La conferma è arrivata ieri anche dal dt Paolo Maldini, il quale, a margine della cerimonia durante la quale ha ritirato il "Premio Vicini", ha dichiarato: "In questo momento abbiamo qualche problema per via delle defezioni, con Musacchio operato e fuori per due settimane, Romagnoli fuori da un mese, e Duarte che è out da un po'. Siamo contati, stiamo vedendo cosa fare, questa è una squadra già molto equilibrata nel numero dei giocatori e anche nelle posizioni, avendo due giocatori per ruolo. Se potremo migliorare la squadra, lo faremo. Nastasic? In teoria tutti i giocatori buoni a noi piacciono. Poi bisogna vedere se sono compatibili con quello che è il nostro bilancio". Viste le difficoltà per arrivare a Milenkovic e Fofana, il Milan ha iniziato a studiare delle alternative e tra queste c'è anche Nastasic.