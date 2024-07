Tuttosport - Milan, il Cholo vuole Pavlovic e Fullkrug all'Atletico: obiettivi concreti o semplice manovra di disturbo?

L'affare Alvaro Morata ha fatto un po' discutere, soprattutto in Spagna, dove l'Atletico Madrid ha rivendicato al Milan di essere stato avvisato dall'attaccante spagnolo e non direttamente dal club rossonero in merito all'esercitazione della clausola rescissoria per il calciatore del '92. Da Milano la versione dei fatti è un'altra, ma a prescindere da chi stia raccontando la verità o no, i destini di Milan ed Atletico Madrid in questo calciomercato potrebbero nuovamente incrociarsi, visto che i Colchoneros avrebbero messo gli occhi su Niclas Fullkrug e Strahinja Pavlovic, due obiettivi dichiarati dell'estate rossonera.

OBIETTIVI CONRETI O SEMPLICE MANOVRA DI DISTURBO? - A fronte delle frizioni createsi con l'affare Morata sorge spontaneo domandarsi: Pavlovic e Fullkrug per l'Atletico Madrid sono obiettivi concreti o semplice manovra di disturbo? Solo il tempo ci potrà confermarlo, anche se potremmo ritenerla essere una risposta implicita il fatto che dalle parti di Casa Milan stiano provando a stringere i tempi per entrambi i giocatori, più per il difensore che per l'attaccante però.

È LA SETTIMANA DEL SÌ DI PAVLOVIC - L'Atletico Madrid è a debita distanza. Questa potrebbe essere la settimana de sì di Pavlovic, e del Salisburgo, al Milan. Stando infatti a quanto riportato da Tuttosport, forte dell'accordo col giocatore, la dirigenza rossonera cercherà di chiudere per il difensore serbo, ma basteranno 20 milioni più un paio di bonus? Il Salisburgo continua a chiederne 25, ma l'impressione è che si possa trovare una quadra a metà strada, con l'Atletico Madrid che nel mentre continua a monitorare la situazione dopo che la pista che porta a David Hancko si è raffreddata per le (alte) richieste del Feyenoord.

E FULLKRUG? - Se per Pavlovic il Milan può dormire sonni tranquilli, per Fullkrug c'è bisogno di drizzare bene le antenne e guardarsi le spalle dalla concorrenza dell'Atletico Madrid, deciso a sbaragliare la concorrenza del Diavolo offrendo al Borussia Dortmund ben 20 milioni di euro per l'attaccante tedesco, cifra che la dirigenza rossonera non avrebbe alcuna intenzione, eventualmente, di pareggiare stando a Tuttosport, complice anche la voglia di non partecipare ad alcuna asta per un giocatore 31enne.