Tuttosport - Milan, il grande dubbio di Pioli verso la Juve: Ibra o Giroud in attacco?

Dopo la sconfitta contro lo Spezia, Stefano Pioli ha concesso un giorno di riposo alla sua squadra che tornerà ad allenarsi oggi a Milanello per iniziare a preparare il match di domenica sera contro la Juventus. Si tratta di una sfida importantissima per i rossoneri che dovranno rialzare subito la testa se vorranno tenere vivo il sogno scudetto. E' ancora presto per ipotizzare la probabile formazione milanista, in particolare in avanti dove c'è una grande ballottaggio tra Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud.

GRANDE BALLOTTAGGIO - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che Stefano Pioli si porterà avanti questo dubbio probabilmente fino a domenica. Lo svedese ha giocato titolare contro lo Spezia e ha sfiorato anche il gol più occasioni, ma non è apparso ancora al top della forma. Il francese è invece in crescita e un suo gol è stato decisivo per il Milan nella vittoria contro il Genoa in Coppa Italia. Ma si sa quanto Ibra voglia giocare match come quello di domenica contro la Juventus e dunque per Pioli non sarà semplice lasciarlo fuori.

LA SCELTA DI PIOLI - Anche perchè dopo la sfida contro i bianconeri ci sarà la sosta per gli impegni delle nazionali sudamericane per le qualificazioni ai mondiali e dunque entrambi i centravanti rossoneri avranno la possibilità di recuperare la forma migliore. In vista della Juventus, la scelta di Pioli dipenderà dal tipo di prima punta che il tecnico milanista vorrà schierare: Ibra è infatti un attaccante che fa anche il regista offensivo e viene spesso incontro ai compagni, mentre Giroud è più un riferimento in area di rigore. Su chi ricadrà la scelta? Nei prossimi giorni si saprà certamente qualcosa in più sulle intenzioni di Pioli.