Tuttosport - Milan, il sogno è Chiesa: se la Fiorentina accetta l'inserimento di Paquetà, la trattativa può decollare

Una trattativa vera e propria non è ancora iniziata e non è nemmeno detto che inizierà, ma Federico Chiesa piace molto al Milan, in particolare a Stefano Pioli che stravede per il giovane attaccante esterno che ha già allenato ai tempi della Fiorentina. Il tecnico milanista lo vorrebbe nella rosa del Diavolo in vista della prossima stagione e il club farà di tutto per provare ad accontentarlo, anche se tutti sanno bene che non sarà facile convincere Commisso a cederlo alle condizioni che vorrebbero i rossoneri.

CONTROPARTITA TECNICA - Come riferisce questa mattina Tuttosport, il numero uno viola ha da tempo stabilito il prezzo del suo gioiellino: 70 milioni di euro. Una cifra monstre che appare inarrivabile per il Milan, ma con l'inserimento di una contropartita tecnica qualcosa potrebbe cambiare: la Fiorentina, per esempio, apprezza da parecchio tempo Lucas Paquetà, giocatore in uscita che i rossoneri inserirebbero molto volentieri nella trattativa. Se i viola dovessero accettare l'inserimento del cartellino del brasiliano, che viene valutato 25 milioni di euro, allora l'affare potrebbe avere qualche chance di andare in porto.

COME TONALI - Questo sarebbe solo il primo passo, anche perchè poi mancano altri 45 milioni per arrivare alla richiesta di Commisso. In via Aldo Rossi starebbe valutando eventualmente la possibilità di impostare la trattativa come i rossoneri hanno già fatto con il Brescia per Tonali: un prestito molto oneroso e poi un diritto o un obbligo di riscatto. Chiesa, da parte sua, proprio come il regista delle Rondinelle, è da sempre un tifoso milanista e quindi anche lui sarebbe molto contento di indossare la maglia del Milan.