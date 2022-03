Tuttosport - Milan, in arrivo Origi: accordo vicino, contratto da 4 milioni

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Milan è in piena corsa per lo scudetto e dunque a Milanello non si pensa ad altro, mentre in via Aldo Rossi, soprattutto in queste due settimane di sosta del campionato per gli impegni delle nazionali, si sta già programmando la prossima stagione. In particolare, in questo momento si valutano eventuali opportunità tra i giocatori che sono in scadenza di contratto con il proprio club.

ESUBERI DELLA PREMIER LEAGUE - Tra questi c'è Divock Origi, attaccante in uscita dal Liverpool che il Diavolo vorrebbe inserire nel reparto offensivo della prossima stagione. Come spiega questa mattina Tuttosport, i dirigenti del Milan hanno guardato ancora una volta agli esuberi della Premier League, vale a dire la stessa cosa che è stata fatta anche l'anno scorso quando è stato preso Olivier Giroud. Il belga è stato fin da subito lusingato dalla proposta dei rossoneri che sicuramente gli avranno offerto maggiori garanzie tecniche rispetto ai Reds dove ha ormai un ruolo da comprimario.

FUMATA BIANCA - I discorsi tra il club di via Aldo Rossi e il giocatori sono molto avanzati, anzi nelle prossime ore sono in programma nuovi colloqui che potrebbero portare alla tanto attesa fumata bianca. Le parti stanno lavorando sulla base di un contratto da circa 4 milioni di euro a stagione. In attesa di capire quale sarà il futuro di Zlatan Ibrahimovic, il Milan è vicino a chiudere un colpo importante a zero in attacco.