Tuttosport - Milan in standby, i tempi si allungano: per Boban e Giampaolo serve il via libera

Un’altra settimana di attesa, un’altra settimana senza risposte. Il Milan non ha ancora fatto chiarezza sulle tante figure professionali che devono essere messe sotto contratto per poter cominciare finalmente a impostare la prossima stagione. Come evidenzia il quotidiano Tuttosport, tra un mese esatto i rossoneri si raduneranno a Milanello, ma al momento al comando del club c’è il solo Gazidis.

ARRIVA BOBAN - Ok, molti tasselli sono già stati individuati (da Maldini a Giampaolo), ma ufficialmente il Milan è ancora senza un allenatore, un direttore sportivo, un responsabile dell’area tecnica e un ulteriore dirigente che gestisca i rapporti con le istituzioni. Un vuoto di potere che rischia di condizionare il presente e il futuro della società di via Aldo Rossi. Capitolo Boban: pare che Infantino - contrariato dalla decisione di Zvone di accettare la corte dei rossoneri - abbia fatto un ultimo tentativo per trattenere il suo vicesegretario. Servono i tempi tecnici per una risoluzione del contratto.

INDENNIZZO - Sul fronte panchina, Marco Giampaolo resta in attesa. La Samp vorrebbe un indennizzo per lasciar partire il proprio allenatore. Non è da escludere che il Milan possa inserire la cifra richiesta da Ferrero nel pacchetto per l’acquisto di Praet e Andersen, giocatori che il tecnico abruzzese vorrebbe portare con sé a Milanello.