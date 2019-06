Tuttosport - Milan-Inter, derby di mercato per Sensi: i rossoneri vogliono chiudere in fretta, vertice decisivo entro il week-end

Il primo derby della nuova stagione sarà sul mercato: dopo il Milan, che da tempo è sul giocatore, anche l'Inter avrebbe infatti messo nel mirino Stefano Sensi. I nerazzurri hanno già preso informazioni con l'agente del centrocampista del Sassuolo, Giuseppe Riso, e oggi a Cesena, dove si trovano entrambi per un evento, potrebbe esserci un faccia a faccia tra il ds interista Ausilio e l'ad neroverde Carnevali.

NUOVO INCONTRO - Come riporta Tuttosport, resta da capire se da parte dell'Inter c'è un interesse reale o se si tratta solamente di una manovra di disturbo dopo quella prova dal Milan per Barella. I rossoneri restano favoriti anche perchè ieri a Casa Milan c'è stato un nuovo incontro tra Maldini e Riso. La volontà in via Aldo Rossi è quella di provare a chiudere in fretta prima che si scateni un asta e che il prezzo di Sensi aumenti.

VERTICE DECISIVO - La richiesta del Sassuolo è ormai nota: 20 milioni di euro più bonus. I rossoneri vorrebbero abbassare questa cifra magari inserendo una contropartita tecnica, come per esempio Plizzari che piace molto a Carnevali. Sempre secondo Tuttosport, entro il week-end ci potrebbe essere il vertice decisivo tra Milan e Sassuolo per capire se ci sono o meno le condizioni per chiudere questa operazione.