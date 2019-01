Tuttosport - Milan-Inter, derby per Milinkovic: l’assalto in estate, Lotito non scende sotto i 100 milioni

Il Milan ha un grande sogno di mercato. Difficile che si realizzi a gennaio, molto più probabile che avvenga in estate, soprattutto se i rossoneri riusciranno a centrare l’obiettivo Champions. Il sogno in questione si chiama Milinkovic-Savic, pilastro della Lazio di Simone Inzaghi nonché chiodo fisso di Leonardo, che aveva già provato a strapparlo alla società biancoceleste.

DERBY - Secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, si prospetta un super derby con l’Inter. Il giovane serbo, infatti, è un obiettivo comune delle due milanesi, che nel corso del mercato estivo potrebbero sfidarsi a suon di milioni. Elliott e Suning vogliono togliere lo scettro del comando alla Juventus: per farlo servirà tempo, ma anche nuovi campioni. Come Milinkovic-Savic, che il Milan considera il giocator in grado di far compiere il definitivo salto di qualità alla squadra.

VALUTAZIONE - La scorsa estate, il presidente Lotito ha rifiutato un’offerta superiore ai 100 milioni di euro. Il valore del giocatore si è abbassato notevolmente, alla luce del rendimento offerto in questa prima metà di stagione, ma la Lazio non ha certo intenzione di svenderlo e chiederà tanti soldi per lasciarlo partire. Come detto, difficilmente si muoverà a gennaio, ma in estate il club laziale farà fatica a trattenerlo.