Tuttosport - Milan, Kalulu è stato un vero affare: a Napoli la definitiva consacrazione, ora il rinnovo 

Nessuna sorpresa. La notte magica del “Maradona” è servita soltanto a consacrare, o meglio, confermare il talento di Pierre Kalulu. Il giovane francese può essere considerato a tutti gli effetti un titolare di questo Milan, che nell’estate del 2020 ha fatto un vero e proprio affare investendo appena 480mila euro (oggi vale almeno 20 milioni) per strappare al Lione un gioiello di assoluto valore.

Che coppia con Tomori

Come sottolinea il quotidiano Tuttosport, guardando il livello delle sue prestazioni nel corso di questa stagione, si capisce perché Kalulu non sia più una sorpresa, ma una certezza del Milan di Pioli. Lo stop di Romagnoli ha permesso a Pierre di mettersi nuovamente in bella mostra, stavolta in un’arena caldissima come quella di Napoli, e il ragazzo, come al solito, ha risposto presente, annullando un osso durissimo come Osimhen. La coppia Kalulu-Tomori consente a Pioli di poter schierare una difesa molto alta, per un Milan più aggressivo e “moderno”.

Rinnovo in fase di definizione

Non è facile trovare in giro un classe 2000 così pronto, tra l’altro con uno spiccato senso della professionalità. Kalulu, infatti, ha sempre accettato le decisioni dell’allenatore, mettendoci il massimo impegno ogni qualvolta è stato chiamato in causa. Il Milan è pronto a premiarlo con un nuovo e più ricco contratto: la società sta ultimando i contatti con l’agente per arrivare il prima possibile al prolungamento fino al 2026, con il suo ingaggio che passerà dai 500mila euro attuali ad almeno un milione più bonus.