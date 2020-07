Tuttosport - Milan, Kjaer e una conferma meritata: si è guadagnato il riscatto a suon di prestazioni

Quando Simon Kjaer è arrivato a gennaio, qualche tifoso del Milan ha storto il naso: il danese non stava infatti attraversando un grande momento all'Atalanta dove non stava vedendo molto il campo e quindi qualcuno si è chiesto il motivo per cui i rossoneri avesse deciso di puntare su di lui. Beh, sei mesi dopo, un'ottima prestazione dopo l'altra, il difensore si è guadagnato anche la conferma per il prossimo anno.

CONTRATTO BIENNALE - Come riporta questa mattina Tuttosport, nella giornata di oggi scadrà la clausola con il Siviglia per il riscatto del giocatore a 3,5 milioni di euro, ma ormai in via Aldo Rossi hanno deciso di prenderlo a titolo definitivo: Kjaer verrà quindi riscattato nelle prossime ore e diventerà a tutti gli effetti un calciatore di proprietà del Milan. I dirigenti milanisti e il suo agente stanno limando gli ultimi dettagli del nuovo contratto, ma ormai è tutto fatto per il biennale che legherà il danese al club rossonero fino al 30 giungo 2022.

INSOSTITUIBILE - La conferma di Simon è più che meritata perchè se l'è conquistata a suon di prestazioni: da quando è arrivato al Milan, infatti, il difensore è diventato insostituibile e Pioli ha schierato praticamente sempre lui al fianco di Romagnoli. Kjaer ha portato in rossonero la sua esperienza e grazie a lui anche il capitano rossonero è cresciuto notevolmente negli ultimi mesi. Il danese si è guadagnato così la conferma anche per il prossimo anno, vedremo poi quanto punterà su di lui il nuovo tecnico Rangnick.