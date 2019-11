Tuttosport - Milan, l'agente di Deulofeu esce alla scoperto: lo spagnolo vorrebbe tornare in rossonero

Le parole di ieri del suo agente, Albert Botines, hanno riacceso le possibilità di rivedere in futuro Gerard Deulofeu con la maglia del Milan: "Un giorno potrebbe tornare, bisognerà vedere come si evolveranno le cose. I tifosi rossoneri gli scrivono sui social: vogliono un suo ritorno a Milano. A Gerard piace la Serie A e il calcio italiano: non escludo che nel futuro qualcosa possa succedere". Lo spagnolo, che attualmente milita nel Watford, è già stato nella squadra rossonera da gennaio a giugno 2017.

ROSA DA RINFORZARE - Come riporta Tuttosport, non è un mistero che il Milan debba rinforzare la sua rosa a gennaio, ma allo stesso tempo bisogna capire se effettivamente ai rossoneri serva un profilo con le caratteristiche di Deulofeu: sugli esterni, infatti, il Diavolo ha già Suso, Castillejo, Rebic e, in caso di necessità, anche Leao, senza dimenticare ovviamente Calhanoglu e Bonaventura. Da parte sua, lo spagnolo non ha mai dimenticato i suoi sei mesi al Milan e non ha mai nascosto di essersi trovato molto bene a Milanello.

NIENTE PRESTITO - Il suo valore di mercato di aggira tra i 20 e i 25 milioni di euro e il Watford, che, come l'Udinese, è di proprietà della famiglia Pozzo, non sembra intenzionato ad accettare l'opzione del prestito, ma eventualmente lo vuole cedere solo a titolo definitivo. Il procuratore di Deulofeu ha voluto lanciare un segnale, vedremo nelle prossime settimane se verrà recepito anche da via Aldo Rossi.