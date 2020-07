Tuttosport - Milan, la conferma di Pioli è la vittoria di Maldini: ora il dt vuole più autonomia sul mercato

Sembrava certo l'arrivo di Ralf Rangnick e invece alla fine sulla panchina del Milan della prossima stagione ci sarà ancora Stefano Pioli. Come riporta Tuttosport, questa è la vittoria di Paolo Maldini il quale non ha mai nascosto di non essere d'accordo con l'eventuale sbarco in rossonero del tedesco. Il dt milanista ha al contrario sempre difeso ed esaltato il lavoro del tecnico nato a Parma.

FUTURO MALDINI - Sistemata la questione panchina, ora resta da capire cosa farà lo stesso Maldini che non ha preso bene l'intromissione di Gazidis, il quale ha contattato Rangnick nonostante la questione allenatore sia di competenza dell'area tecnica. Nei prossimi giorni, l'ex capitano scioglierà le riserve sul futuro: l'ad milanista ha già dichiarato che si aspetta la sua permanenza, ma Paolo chiede ora maggiore autonomia sul mercato.

UNITA' D'INTENTI - A gennaio, insieme a Boban, Maldini ha spinto per l'arrivo di due giocatori di esperienza come Kjaer e Ibrahimovic perchè secondo loro solo con i giovani non si va da nessuna parte. E proprio il futuro dello svedese sarà uno dei temi caldi che verranno affrontati nei prossimi giorni, anche se ovviamente non sarà l'unico: all'interno del club di via Aldo Rossi deve esserci infatti unità d'intenti e per questo vanno superate tutte le vecchie ruggini. Gazidis dovrà poi anche cercare di amalgamare il più possibile la visione di calcio del duo Maldini-Massara con la sua e quella di Almstadt (uomo dei conti) e Moncada (capo scout).