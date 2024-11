Tuttosport - Milan, la fase difensiva resta un serio problema. Fonseca tra decisioni importanti e mercato

La sofferta vittoria di Bratislava ha confermato ancora una volta che il grande problema del Milan è la fase difensiva: altri due gol subiti che fanno salire a 22 le reti incassate dai rossoneri nelle prime 17 partite di questa stagione, con una media di 1,29 gol concessi ogni 90 minuti. Si tratta di numeri davvero preoccupanti che Paulo Fonseca non sta ovviamente ignorando, anche se sta faticando parecchio a trovare delle soluzioni.

TROPPI CAMBI - Come spiega stamattina Tuttosport, il tecnico milanista deve dare solidità alla difesa e una delle prime cose da fare è scegliere la coppia di difensori centrali titolare perchè finora ha cambiato troppo: Gabbia-Tomori in cinque partite, Thiaw-Pavlovic in quattro match, Tomori-Pavlovic in quattro apparizioni, Thiaw-Tomori in due, Gabbia-Pavlovic e Thiaw-Gabbia in una. Guardando i numeri, la peggiore è quella composta da Tomori e Pavlovic, con una media di 2.25 gol concessi a partita, mentre la coppia più affiatata è quella formata da Gabbia e Tomori (5 reti subite in 5 gare).

UN MEDIANO IN PIÙ - Ma i troppi gol incassati non sono solo una questione legata ai centrali di difesa: è un problema di sistema e di fase difensiva della squadra in generale. Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders non bastano in mezzo al campo e quindi una soluzione potrebbe essere l'inserimento al loro fianco di un altro centrocampista come Ruben Loftus-Cheek o Yunus Musah. Tra un mese è previsto il rientro di Ismael Bennacer, però è chiaro che l'algerino, al secondo grave infortunio negli ultimi anni, non può bastare: a gennaio serve un nuovo innesto dal mercato a centrocampo.