Tuttosport - Milan, la mossa di Pioli: Kessie trequartista come Boateng con Allegri

Stefano Pioli ha studiato per due settimane come mettere in difficoltà l'Inter e per questo ha deciso di cambiare ruolo a Franck Kessie che domani sera nel derby non agirà nel consueto ruolo di centrocampista, ma verrà schierato da trequartista al posto di Brahim Diaz che inizierà quindi il match dalla panchina. Non è la prima volta che l'ivoriano gioca in quel ruolo visto che lo aveva già ricoperto nella trasferta di Empoli prima di Natale quando mise a segno una doppietta.

COME IL BOA - Come riferisce questa mattina Tuttosport, Pioli vuole avere in quella zona di campo un giocatore in grado di limitare la fonte di gioco avversaria (Brozovic) e allo stesso tempo essere propositivo in fase offensiva con inserimenti senza palla negli spazi che creerà Olivier Giroud. Ad Empoli, il primo gol di Kessie arrivò proprio sfruttando una sponda del centravanti francese. L'ivoriano dovrà in pratica fare lo stesso lavoro che, ai tempi di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan, faceva Kevin Prince Boateng, il quale era abilissimo a buttarsi dentro in area di rigore e a combinare con gli attaccanti.

LIMITARE BROZOVIC - Ma il lavoro di Kessie sarà fondamentale ovviamente anche in fase di non possesso perchè sarà colui che in prima battuta dovrà limitare Marcelo Brozovic, da cui passano quasi tutte le azioni dell'Inter. Fermando lui, che è il fulcro del gioco interista, vorrebbe dire creare grossi problemi alla manovra nerazzurra. In questo modo, anche il lavoro in mezzo al campo di Sandro Tonali e di Ismael Bennacer sarà un po' meno gravoso.