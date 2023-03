Tuttosport - Milan, la tentazione di Pioli: Ibra titolare contro la Salernitana

LA TENTAZIONE DI PIOLI - Lo riferisce stamattina da Tuttosport che spiega che il tecnico milanista è molto tentato dal dare una maglia da titolare allo svedese. Prima della Fiorentina, Pioli aveva dichiarato in conferenza stampa: "Ibra può giocare titolare anche ora, non per tutta la gara, ma presto potrà farlo". A Firenze è toccato ancora a Giroud, ma chissà che lunedì non sia finalmente arrivato il momento di Zlatan di tornare titolare dopo oltre un anno (ultima volta il 23 gennaio 2022 contro la Juventus).

IBRA SPINGE - Ibra sta spingendo perchè il suo obiettivo non è quello di giocare solo pochi minuti a partita: "Se penso che devo giocare solo gli ultimi 5-10 minuti, meglio se sto a casa: io invece devo giocare tutta la partita" aveva dichiarato nei mesi scorsi. Ieri a Milanello, lo svedese ha giocato entrambi i tempi da 25 minuti nella partitella a ranghi misti con l'Under 18, ma lui ha voglia di una gara vera. Vedremo se Pioli gli darà una chance lunedì contro la Salernitana.