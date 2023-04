Tuttosport - Milan, Leao alla ricerca del gol perduto a San Siro: non segna da 150 giorni

Anche domani sera, nell'andata dei quarti di Champions League contro il Napoli, Stefano Pioli si affiderà in avanti a Rafael Leao , con l'augurio che possa trascinare il Milan come ha già fatto due settimane fa in campionato al Maradona nello 0-4 per il Diavolo. Gran parte delle speranze rossonere sono affidate proprio al portoghese che però a San Siro non segna da ben 150 giorni .

LUNGO DIGIUNO - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che Leao non va in gol in una partita casalinga del Milan dal 13 novembre 2022, giorno in cui ha siglato una rete contro la Fiorentina. Da quella partita, è iniziato un digiuno lunghissimo che Rafa spera di concludere domani sera. L'ex Lille ha già dimostrato di poter far male alla difesa del Napoli con la sua velocità e i suoi strappi, proprio come ha fatto dieci giorni fa al Maradona quando è stato determinante con una doppietta nello 0-4 per il Diavolo.

DECISIVO IN EUROPA - Ora Leao deve essere decisivo anche in Europa dove quest'anno ha segnato solo in casa della Dinamo Zagabria, un po' poco per un trascinatore come lui. Con il ritorno nel suo "vecchio" ruolo da attaccante esterno di sinistra, il portoghese sembra essere tornato ai suoi livelli dopo qualche settimane in cui si era spento. Adesso è il momento dello sprint finale e il Milan ha bisogno del miglior Rafa e dei suoi gol, compresi quelli a San Siro.