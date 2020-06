Tuttosport - Milan, Leao non cresce e adesso è un problema: si fa largo l’ipotesi del prestito

Ha deluso un po’ tutti, inutile girarci intorno. Perché se investi 30 e passa milioni cash ti aspetteresti certamente qualcosa in più di un paio di gol - tra l’altro mai decisivi - qua e là lungo la stagione. Fin qui, Rafael Leao non ha mantenuto le attese. È giovane e ha stoffa, ma non è detto che si farà. Una cosa è certa: il Milan ha scommesso - e speso parecchio - su questo ragazzone portoghese, ma i fatti, al momento, non stanno dando ragione agli uomini di mercato di via Aldo Rossi.

POLEMICA INOPPORTUNA - Come evidenzia Tuttosport, Leao continua a essere un oggetto misterioso nel mondo rossonero. E lo è persino dopo aver finalmente segnato un gol, che gli mancava dall’11 gennaio scorso. Perché il giovane attaccante, invece di rimboccarsi le maniche e pensare di aver fatto il minimo indispensabile (una rete, appunto, dopo mesi di anonimato), si messo a festeggiare in maniera piuttosto discutibile, polemizzando con coloro che - suo dire - parlano troppo. Ma non è con questi atteggiamenti che si scalano nuovamente le gerarchie di Pioli.

IN PRESTITO? - La permanenza in rossonero di Leao è tutt’altro che scontata. Gli restano poche partite per guadagnarsi la conferma, ma col ritorno di Ibrahimovic lo spazio si ridurrà ulteriormente. Stando sempre a quanto riferito da Tuttosport, a Casa Milan starebbe prevalendo l’ipotesi del prestito nella prossima stagione. Perché Rafael ha bisogno di giocare: tenerlo in panchina sarebbe controproducente, alla luce anche dell’investimento fatto.