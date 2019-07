Tuttosport - Milan, Mariano Diaz per l’attacco: lo spagnolo se parte uno tra Cutrone e Silva

In porta e a centrocampo, ma non solo: in questo momento, in casa Milan, c’è fermento anche in attacco. Il nodo da sciogliere è il futuro di Patrick Cutrone, che i rossoneri non considerano incedibile. A fronte di una buona offerta, dunque (la valutazione è di 25 milioni), il giovane attaccante potrebbe partire. Attenzione anche ad André Silva.

INCERTEZZA - Le caratteristiche del portoghese piacciono al nuovo tecnico Marco Giampaolo, ma se arrivasse una proposta allettante (quella del Southampton non è sufficiente) il Milan la prenderebbe ovviamente in considerazione. Visto il clima di incertezza (Piatek è l’unico punto fermo dell’attacco), è giusto che i vertici di via Aldo Rossi si guardino intorno. L’obiettivo, infatti, è non farsi trovare impreparati in caso di cessioni.

IDEA REAL - Come riporta il quotidiano Tuttosport, la linea diretta con il Real per Theo Hernandez si è arricchita di un nuovo nome: Mariano Diaz, 25 anni, chiuso a Madrid e per questo desideroso di cambiare squadra. Quando ha potuto giocare con continuità (oltre 20 gol nella stagione 2017-18 con il Lione) ha dimostrato di essere un ottimo attaccante. Il Milan è alla finestra. Occhio ai possibili sviluppi.