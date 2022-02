Tuttosport - Milan, Messias ha superato Saelemaekers nelle gerarchie di Pioli: il brasiliano punta al riscatto a fine stagione

Se fino a qualche settimana fa il titolare indiscusso della fascia destra del Milan era Alexis Saelemaekers, ora Stefano Pioli sembra preferirgli Junior Messias che al momento ha superato il belga nelle gerarchie. Dietro a questo "cambio" c'è sicuramente il calo di rendimento dell'ex Anderlecht, mentre il brasiliano è in continua crescita dopo un inizio di stagione in cui gli infortuni lo hanno condizionato parecchio.

MESSIAS TITOLARE - A riferirlo è questa mattina Tuttosport che spiega che Messias ha giocato da titolare le ultime tre partite del Milan contro Lazio in Coppa Italia e contro Sampdoria e Salernitana in campionato. Nell'ultima sfida contro i campani, l'ex Crotone è anche andato in gol, segnando la sua quinta rete stagionale (quattro in Serie A e una in Champions League). Giocare con continuità è importante per il brasiliano che, oltre agli obiettivi di squadra, ne ha anche uno personale molto importante, vale a dire guadagnarsi il riscatto a fine stagione.

OBIETTIVO RISCATTO - Messias è arrivato al Milan dal Crotone gli ultimi giorni dello scorso mercato estivo in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 5 milioni di euro. Dopo tanti anni di gavetta, Junior ha finalmente trovato spazio in un top club e quindi il suo sogno è quello di restare a Milanello e diventare a tutti gli effetti un giocatore rossonero. Tutto ovviamente dipenderà dalle sue prestazioni in questo finale di stagione che dovranno convincere il Milan a pagare la cifra del riscatto.