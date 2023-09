Tuttosport - Milan, missione compiuta: ora Pioli ha alternative all'altezza in attacco

Uno dei grandi problemi dell'anno scorso del Milan era che le alternative ai titolari non si sono mai dimostrate all'altezza e quando c'è un calendario fitto e si gioca ogni tre giorni diventa un grattacapo non da poco. Una delle missioni del mercato estivo 2023 era proprio quella di allungare la rosa milanista con giocatori in grado di sostituire senza problema i titolarissimi, soprattutto in attacco.

UPGRADE A DESTRA - Come riporta stamattina Tuttosport, grazie al lavoro della dirigenza rossonera, è senza dubbio aumentata la qualità della formazione di Stefano Pioli, soprattutto in attacco dove ci sono ora alternative all'altezza. A destra, per esempio, c'è stato un upgrade importante con gli addii di Messias e Saelemaekers e gli arrivi di Samuel Chukwueze e Christian Pulisic. Quest'ultimo, tra l'altro, può essere impiegato anche in altri ruoli in attacco, vale a dire a sinistra e anche come trequartista. All'americano e al nigeriano va poi aggiunto anche Luka Romero, preso a parametro zero dalla Lazio come un'occasione di mercato.

DUE PER RUOLO - La batteria di centravanti è invece composta da Olivier Giroud e dall’ultimo arrivato Luka Jovic, ma in questa posizione può tranquillamente essere impiegato anche Noah Okafor, il quale parte come prima alternativa a sinistra a Rafael Leao. Quindi due giocatori per ruolo, come richiesto da Pioli ad inizio mercato. Ora toccherà proprio al tecnico rossonero far fruttare al massimo gli sforzi sul mercato dei dirigenti del Diavolo che hanno soddisfatto tutte le sue richieste.