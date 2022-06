Tuttosport - Milan, Moncada al Torneo di Tolone per trovare i nuovi Kalulu e Leao: i nomi nel mirino dei rossoneri

MilanNews.it

Il Milan, dopo aver conquistato al 19°, punta nella prossima stagione non solo a confermarsi in Italia, ma anche ad andare il più avanti possibile in Champions League. Per questo, il dt Maldini e il ds Massara vorrebbero regalare a Stefano Pioli alcuni top giocatori, in particolare sulla trequarti. Ma il club di via Aldo Rossi continua a lavorare anche per cercare dei giovani di prospettiva che possano seguire le orme di Kalulu e Leao e diventare un giorno dei titolari del Diavolo.

MONCADA A TOLONE - Di questo si sta occupando ovviamente Geoffrey Moncada, capo degli osservatori rossoneri, che, come riporta stamattina Tuttosport, si trova a Lione per assistere ad un torneo giovanile nelle quali sono impegnate 12 nazionali Under 20, tra cui per Francia, Argentina, Colombia e Messico. In particolare, i giocatori più interessanti militano nella selezione francese guidata da Bernard Diomède , ex centrocampista campione del Mondo con la Francia nel '98.

PROFILI INTERESSANTI - Tra i profili più interessanti c'è sicuramente Maxime Esteve, difensore francese che milita nel Montpellier: si tratta di un giocatore già seguito da tempo dai rossoneri (era stato accostato al Milan anche durante lo scorso mercato invernale) che potrebbe tornare d'attualità. Sempre nella Francia Under 20, fari accesi sull'attaccante Sekou Mara del Bordeaux e sui centrocampisti Akliouche del Monaco e Aouchiche del Saint-Etienne. Per quanto riguarda le altre nazionali, sul taccuino degli appunti di Moncada sono finiti il difensore messicano Guzman e il trequartista colombiano Castillo Manyoma.