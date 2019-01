Tuttosport - Milan, niente colpo a centrocampo: dopo Piatek si cerca un esterno offensivo. Quattro i nomi

Perfezionato l’acquisto di Krzysztof Piatek (è solo questione di giorni, si chiude martedì), il Milan si dedicherà alla ricerca di un esterno offensivo. Come riporta l’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, il buon inserimento di Paquetà e l’imminente ritorno di Biglia stanno suggerendo al club rossonero di non investire per un centrocampista.

QUATTRO NOMI - Leonardo, dunque, potrebbe concentrare gli ultimi sforzi sul reparto offensivo, soprattutto se Calhanoglu dovesse finire al Lipsia. L’obiettivo è regalare a Rino Gattuso un’alternativa concreta per il tridente. Quattro i nomi sul taccuino del direttore tecnico rossonero: oltre al solito Carrasco (è la pista più costosa e complicata), in lizza ci sono l’olandese Danjuma Groeneveld del Club Bruges, il maliano Djenepo dello Standard Liegi e il portoghese Gelson Martins dell’Atletico Madrid.

ANCORA UN COLPO - Profili giovani, in linea con le direttive fissate da Gazidis. Tramonta l’ipotesi Batsuhayi, più una punta che un attaccante esterno. Il mercato del Milan, dunque, non si chiuderà con l’addio di Higuain e l’acquisto di Piatek. Leonardo è intenzionato a regalare almeno un altro rinforzo a Gattuso, ma bisognerà far quadrare i conti.