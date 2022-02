Tuttosport - Milan, niente rinforzi in difesa: i rossoneri rischiano con solo 4 centrali (di cui uno adattato) fino a fine stagione

C'è grande delusione tra i tifosi milanisti in merito al mercato di gennaio del Milan che di fatto ha portato un solo giocatore, cioè Marko Lazetic, il quale ha preso il posto in rosa di Pietro Pellegri. Dietro l'insoddisfazione tra i rossoneri c'è soprattutto il mancato arrivo di un difensore nonostante fin dal giorno dopo il grave infortunio di Kjaer, la cui stagione è già finita, si sia parlato della necessità di prendere un altro centrale che potesse sostituire il danese.

SOLO 4 CENTRALI - Secondo Tuttosport, è inconcepibile la scelta del club di via Aldo Rossi di non aver preso un nuovo innesto in quella zona di campo anche perchè da qui alla fine della stagione Stefano Pioli avrà a disposizione solo quattro centrali, di cui uno adattato visto che era stato preso come terzino destro (Kalulu). In questo momento, tra l'altro, il tecnico rossonero deve fare a meno anche di Tomori, il cui recupero per il derby di sabato appare molto difficile.

UOMINI CONTATI - E' vero che il Milan ha provato di tutto per convincere il Lille a cedere a gennaio Sven Botman, ma dopo il rifiuto dei francesi occorreva inventarsi qualcosa per evitare di avere gli uomini contati in difesa. La speranza è che da qui alla fine del campionato non ci siano altri infortuni in difesa, altrimenti la strada dei rossoneri verso i propri obiettivi stagionali rischia di complicarsi parecchio.